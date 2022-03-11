«Трудности с выдачей наличной валюты»: Нацбанк Казахстана прорабатывает поставку дополнительного объема валюты из ФРС США

// Нацбанк Казахстана.

CentralAsia (KZ) - С учетом сложившейся ситуации Национальный банк Казахстана активно прорабатывает вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной Резервной системы – Центрального банка США. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе Центробанка РК.

Есть все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности.

В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня Нацбанк Казахстана отмечает, что не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в РК.

«Возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны, в первую очередь, возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации», - говорится в сообщении.

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