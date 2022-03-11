Казахстан заявил об отсутствии проблем с покрытием своей потребности в зерне

CentralAsia (KZ) - На системной основе идет мониторинг обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами, пишет 11 марта Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе: муки – 145,1 тыс. тонн, сахара – 47,6 тыс. тонн, риса – 40,2 тыс. тонн, макарон – 21,3 тыс. тонн и 1 млн тонн овощной продукции и др.

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.

На протяжении многих лет Казахстан занимает лидирующие позиции по производству и поставке зерна и муки на мировой рынок, пишет Минсельхоз РК.

По официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК по состоянию на 1 февраля 2022 года, запасы зерновых и зернобобовых культур по республике составляют 10 млн тонн.

Так, всего в наличии по республике имеется 8,1 млн тонн пшеницы (в том числе 6,7 млн тонн продовольственной и 0,3 млн тонн фуражной), 1,2 млн тонн ячменя, кукурузы на зерно — 157 тыс. тонн, ржи — 26 тыс. тонн.

«Республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рыка в зерне за счет собственного производства», - отмечает министерство.

По данным местных исполнительных органов состоянию на 4 марта, в наличии имеется 47,6 тыс. тонн сахара (в стабфондах – 3,7 тыс. тонн, в торговых объектах – 26,7 тыс. тонн, на предприятиях – 11,2 тыс. тонн, на складах 5,8 тыс. тонн).

В Минсельхозе РК напомнили, что решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года № 140 Казахстан вправе на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 250 тыс. тонн с применением тарифной льготы сроком до 31 августа 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения