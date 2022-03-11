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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня, 11 марта, ввела санкции против 386 членов Государственной Думы России за их поддержку решений по ЛНР и ДНР. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании.

Новые санкции запретят лицам, внесенным в список, въезжать в Великобританию, получать доступ к активам, находящимся в Великобритании, и вести здесь бизнес.

Государственная Дума России ратифицировала договоры в феврале, которые признали независимость Луганской и Донецкой областей.

С момента начала Россией «спецоперации» на Украине Великобритания ввела санкции против более чем 500 наиболее значимых и ценных физических, юридических и дочерних компаний России, в результате чего общее число лиц, включенных в санкционный список Великобритании, превысило 800. Это включает запреты на поездки и замораживание активов, примененные к 18 ведущим российским олигархам, общая стоимость которых превышает 30 миллиардов фунтов стерлингов.

Таким образом, общее число членов Думы, на которых наложены санкции Великобритании, достигает 400.

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