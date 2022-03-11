Путин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной, сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом пишет «РИА Новости».

В свою очередь Лукашенко заявил, что к концу года люди забудут о конфликте на Украине.

Также президент Беларуси заявил, что надо собраться в формате ОДКБ, ЕАЭС, сплотиться и «через месяц мы забудем, что такое санкции».

Также Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по Беларуси.

В свою очередь, пресс-служба Кремля опубликовала часть стенограммы встречи двух лидеров:

«В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич!

Спасибо, что приехали. Мы проводим встречи регулярно, обмениваемся информацией по телефону, корректируем наши действия.

Прежде всего, перед тем как мы начнём разговор по сути, хотел бы Вас поздравить с успешным проведением референдума, результатом которого является внесение поправок в конституцию. Я знаю, что явка очень большая, и поддержка граждан Белоруссии тоже очень солидная.

А.Лукашенко: Больше, чем на президентских выборах, кстати, на полтора процента.

В.Путин: И хорошо. Думаю, что этот политический процесс, который Вы инициировали, диалог, который Вы ведёте с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой, именно при стабильной, устойчивой ситуации можно говорить и об экономическом развитии.

В этой связи хотел бы отметить, что в прошлом году у нас более чем на треть увеличился товарооборот, 34 с лишним процента, сейчас подводят итоги окончательные, это становится очевидным.

В целом ситуация развивается в положительном ключе. Есть, конечно, и проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями, санкциями и так далее. Но, как мы с Вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас – сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдём через эти трудности и, наоборот, приобретём больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдёт на пользу, как это было в предыдущие годы.

Я, безусловно, проинформирую Вас и о ситуации на украинском направлении и, прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всём этом поподробнее».

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