В Ташкенте одобрили проект меморандума об обязательствах Ирана для получения статуса государства-члена ШОС

CentralAsia (UZ) - 11 марта 2022 года в г.Ташкенте состоялась церемония подписания протокола по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Исламской Республики Иран.

Как пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана, документом одобрен проект меморандума об обязательствах иранской стороны в целях получения статуса государства-члена ШОС.

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