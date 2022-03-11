экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В направлениях, где раньше вводились санкции, все работает, - Путин

CentralAsia (CA) -  Массированный удар сейчас наносится по экономике России, но по тем направлениям, где ранее вводились санкции, все работает, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас массированный удар такой наносится по экономике.

«Но вот практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на одном технологическом уровне. И это все работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее», - сказал Путин.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки в Монголии выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19
  • В Анталье завершилась встреча глав МИД России и Украины
  • В Монголии за сутки не выявлено смертей от COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com