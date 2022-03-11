В направлениях, где раньше вводились санкции, все работает, - Путин

CentralAsia (CA) - Массированный удар сейчас наносится по экономике России, но по тем направлениям, где ранее вводились санкции, все работает, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас массированный удар такой наносится по экономике.

«Но вот практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на одном технологическом уровне. И это все работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее», - сказал Путин.

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