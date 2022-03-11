Госсекретарь США Блинкен встретился с главой МИД Узбекистана Камиловым

CentralAsia (KZ) - Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен 9 марта встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Вашингтоне.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, на встрече было отмечено активное сотрудничество двух стран на двусторонней основе и в рамках региональной дипломатической платформы C5+1.

В сообщении говорится, Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Камилова за продолжающееся партнерство Узбекистана.

«Госсекретарь подчеркнул, что преднамеренное, неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права, и подчеркнул необходимость широкой поддержки порядка, основанного на правилах», - сообщается на сайте.

Также Блинкен оценил гумпомощь Узбекистана народам Украины и Афганистана и подтвердил намерение США «никогда не позволять террористам использовать Афганистан в качестве убежища».

Кроме этого, госсекретарь призвал к дальнейшему прогрессу в программе реформ Узбекистана, включая улучшение делового климата, продвижение верховенства закона и защиту прав человека и основных свобод. Он подтвердил поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Узбекистана.

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