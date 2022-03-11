экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Госсекретарь США Блинкен встретился с главой МИД Узбекистана Камиловым

CentralAsia (KZ) -  Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен 9 марта встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Вашингтоне.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, на встрече было отмечено активное сотрудничество двух стран на двусторонней основе и в рамках региональной дипломатической платформы C5+1.

В сообщении говорится, Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Камилова за продолжающееся партнерство Узбекистана.

«Госсекретарь подчеркнул, что преднамеренное, неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права, и подчеркнул необходимость широкой поддержки порядка, основанного на правилах», - сообщается на сайте.

Также Блинкен оценил гумпомощь Узбекистана народам Украины и Афганистана и подтвердил намерение США «никогда не позволять террористам использовать Афганистан в качестве убежища».

Кроме этого, госсекретарь призвал к дальнейшему прогрессу в программе реформ Узбекистана, включая улучшение делового климата, продвижение верховенства закона и защиту прав человека и основных свобод. Он подтвердил поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Лавров о возможности ядерной войны: Я не хочу в это верить и не верю
  • Путин: Санкции против России все равно бы вводились
  • Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом $13,6 млрд


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com