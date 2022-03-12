В Туркменистане начались досрочные президентские выборы

CentralAsia (CA) - В Туркменистане в 07:00 (по местному времени) в субботу, 12 марта открылись 2 тыс. 577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19:00, передает РИА Новости.

Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 07:00 до 19:00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.

На высший государственный пост в Туркменистане претендуют 9 кандидатов, выдвинутых в соответствии с законодательством тремя зарегистрированными в стране политическими партиями, и группа граждан. Это сын действующего главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов, замглавы администрации Марыйской области Агджан Бекмырадов, главврач санатория «Аваза» Бердымаммет Гурбанов, начальник районной санитарно-эпидемиологической службы Максатмырат Овезгелдиев, директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Какагелди Сарыев, директор финансово-экономической школы Перхат Бегенджов, директор Хозяйственного общества «Вепалы гурлушык» (Верное строительство) Бабамырат Мередов, проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев и председатель райкома Демократической партии Максат Одешов.

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся на ее территории, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.