Продвижение к Киеву с востока, бои за Мариуполь и Северодонецк, - сводка Генштаба ВС Украины 11 марта

- Азия и мир, политика
- 11:02, 12 марта 2022
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CentralAsia (CA) - В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили о том, что войска РФ продолжают военные действия в Украины, «применяя методы в попытках привлечь Беларусь к ней».
«Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Краткая сводка за 11 марта:
Обозначили, что на западе от Киева российские войска удерживают позиции помимо прочего в Гореничах (а это к югу от Житомирской трассы, то есть она, получается, уже перерезана);
Российские войска имели частичный успех в движении к Киеву на левом берегу Днепра;
Войска РФ удерживают позиции около Южного Буга в Николаевской области;
Ведутся бои за Мариуполь и Северодонецк;
Российские войска перебрасывают подкрепления к Сумам;
Армия России пытается заблокировать Чернигов;
Удары по аэродромам на Западной Украине, а также по Днепру, осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.
По информации Генштаба ВСУ, российские войска пытаются восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.