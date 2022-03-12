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Продвижение к Киеву с востока, бои за Мариуполь и Северодонецк, - сводка Генштаба ВС Украины 11 марта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили о том, что войска РФ продолжают военные действия в Украины, «применяя методы в попытках привлечь Беларусь к ней».

«Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Краткая сводка за 11 марта:

Обозначили, что на западе от Киева российские войска удерживают позиции помимо прочего в Гореничах (а это к югу от Житомирской трассы, то есть она, получается, уже перерезана);

Российские войска имели частичный успех в движении к Киеву на левом берегу Днепра;

Войска РФ удерживают позиции около Южного Буга в Николаевской области;

Ведутся бои за Мариуполь и Северодонецк;

Российские войска перебрасывают подкрепления к Сумам;

Армия России пытается заблокировать Чернигов;

Удары по аэродромам на Западной Украине, а также по Днепру, осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

По информации Генштаба ВСУ, российские войска пытаются восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

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