Глава Instagram подтвердил, что социальную сеть заблокируют в России 14 марта

CentralAsia (CA) - Глава американской социальной сети Instagram Адам Моссери подтвердил, что она будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России», - указал Моссери, назвав такое решение неправильным. По его мнению, блокировка социальной сети «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром». Он также утверждал, что примерно 80% пользователей в России подписаны на аккаунты за пределами страны.

Роскомнадзор в пятницу принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в полночь 14 марта. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение, поскольку активным пользователям Instagram «потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков». Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram в связи с распространением призывов к совершению «насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих».

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.