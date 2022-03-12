Казахстанская авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию

CentralAsia (KZ) - Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила об отмене рейсов в Россию. Решение принято из-за уведомления страховой компании «о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве».

«Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России»,— говорится в сообщении авиаперевозчика. Компания сообщила об отмене рейса 12 марта в Новосибирск.

Qazaq Air предложила пассажирам полный возврат стоимости билетов. Компания отметила, что оповестит пассажиров в случае дальнейшего изменения расписания.

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