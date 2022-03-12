Казахстанская авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию

- Казахстан, новости компаний
- 11:31, 12 марта 2022
- Просмотров: 419 English
CentralAsia (KZ) - Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила об отмене рейсов в Россию. Решение принято из-за уведомления страховой компании «о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве».
«Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России»,— говорится в сообщении авиаперевозчика. Компания сообщила об отмене рейса 12 марта в Новосибирск.
Qazaq Air предложила пассажирам полный возврат стоимости билетов. Компания отметила, что оповестит пассажиров в случае дальнейшего изменения расписания.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения