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Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал на президентских выборах Туркменистана. Видео
Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал в субботу, 12 марта на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент ТАСС.

Лидер республики отдал свой голос на участке в средней школе № 68 имени Аннанияза Артыка в Ашхабаде.

Гурбангулы Бердымухамедов приехал на участок с 85-летней матерью, которую вез в кресле-каталке. После голосования президент пообщался с журналистами и членами избирательной комиссии.

Бердымухамедов назвал историческими проходящие в республике в субботу внеочередные президентские выборы. «Сегодня проходят исторические президентские выборы. Наш народ выбирает нового президента», - сказал он.

Бердымухамедов подчеркнул, что выборы проводятся открыто, равноправно, демократично, на правовой основе. «Мы верим, что в дальнейшем наша независимая, нейтральная страна будет развиваться», - заявил он.

Ранее на том же участке проголосовал его сын, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он также посетил участок с многочисленными членами семьи.

Голосование началось в 07:00 и продлится до 19:00. По стране открыто 2 тыс. 577 избирательных участков, за пределами республики - 41. Всего зарегистрировано более 3,4 млн избирателей.

С 2 по 11 марта проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, в нем приняли участие 7,9% избирателей.

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