ВС России вывели из строя почти 3,5 тыс. военных объектов Украины, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы РФ вывели из строя 3 тыс. 491 объект военной инфраструктуры Украины с начала военных действий. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведен из строя 3 тыс. 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1 тыс. 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.

Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВС Украины в Броворах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе 3 зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», 8 пунктов управления и узлов связи, 5 складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники», - добавил Конашенков. По его словам, за сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе 5 беспилотных летательных аппаратов, из них 2 «Байрактара ТБ-2», и одна тактическая ракета «Точка-У».

По словам представителя Минобороны, войска ДНР продвинулись на 9 км и овладели двумя населенными пунктами. Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление.