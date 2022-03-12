Российские войска потеряли более 12 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:23, 12 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 17 день военных действий.
Общие боевые потери войск РФ с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
личного состава - более 12 000 человек,
танков - 362,
боевых бронированных машин - 1205,
артиллерийских систем - 1235,
РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,
средства ПВО - 33,
самолетов - 58,
вертолетов - 83,
автомобильной техники - 585,
легкие скоростные катера - 3,
цистерн с ГСМ - 60,
беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.
При этом в Генштабе добавили, что точные потери российских войск уточняются.
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