Российские войска потеряли более 12 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 17 день военных действий.

Общие боевые потери войск РФ с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

личного состава - более 12 000 человек,

танков - 362,

боевых бронированных машин - 1205,

артиллерийских систем - 1235,

РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,

средства ПВО - 33,

самолетов - 58,

вертолетов - 83,

автомобильной техники - 585,

легкие скоростные катера - 3,

цистерн с ГСМ - 60,

беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

При этом в Генштабе добавили, что точные потери российских войск уточняются.