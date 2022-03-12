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Назарбаев встретился с Эрдоганом в Анталье. Видео

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье. Об этом сообщается на сайте первого президента.

Сообщается, что Нурсултан Назарбаев принял участие в Дипломатическом форуме в Анталье. Участники форума - главы государств и правительств, политики, дипломаты, бизнес-лидеры, ученые и эксперты - обсудили широкий круг вопросов в области международных отношений в рамках всеобъемлющей темы «Перекодирование дипломатии».

На полях Дипломатического форума Назарбаев провел переговоры с Эрдоганом. Он поблагодарил президента Турции за приглашение, подчеркнув значение мероприятия в контексте происходящих глобальных геополитических изменений.

Эрдоган отметил весомый вклад Назарбаева в становление и развитие казахстанско-турецких отношений. Президент Турции дал высокую оценку деятельности первого президента Казахстана в деле расширения и углубления интеграционных процессов стран тюркского мира.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной повестки дня, подчеркнув важность предпринимаемых усилий по урегулированию военного конфликта в Украине путем дипломатии и восстановления межгосударственного диалога.

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