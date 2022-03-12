В Италии арестовали яхту российского олигарха Мельниченко стоимостью €530 млн

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CentralAsia (CA) - Финансовая гвардия Италии арестовала яхту «А» российского предпринимателя Андрея Мельниченко, передает la Repubblica.

Яхта стоит около 530 млн евро и считается самой крупной парусной яхтой в мире — 143 метра в длину и 25 в ширину. До ареста судно находилось на хранении в порту Триеста.

Судно было построено по проекту французского дизайнера Филиппа Старка. Водоизмещение составляет почти 13 тыс. т. Яхта была спущена на воду в 2008 году в немецком Киле.

Мельниченко 9 марта был включен в санкционные списки Евросоюза на фоне военных действий России в Украине. В связи с этим миллиардер вышел из советов директоров СУЭКа и «Еврохима». В рейтинге Forbes богатейших людей он занимает 9 место в России и 165-е место в мире ($11,6 млрд), в рейтинге Bloomberg — второе и 66 места соответственно ($21,4 млрд).