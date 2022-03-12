экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США запретили поставки в Россию долларовых банкнот
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу в Россию долларовых банкнот. Ранее Евросоюз запретил ввоз банкнот евро в Россию. Исключение сделали, если евро в личных целях используют граждане, прибывающие в страну.

«Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую, или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — сказано в документе Белого дома.

Кроме того, Байден ограничил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.

«Исполнительный указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики», — говорится в опубликованном Белом доме заявлении.

Ранее США отказались от закупок у Москвы нефти, газа и угля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки потери российских военных составили 266 человек, - Генштаб Украины
  • ISW: Растет вероятность, что украинские войска смогут остановить российские силы, пытающиеся захватить Киев (карта военных действий)
  • Антикоррупционная служба Казахстана начала досудебное расследование в отношении экс-главы компании «Оператор РОП» по факту хищения более 20 млрд тенге


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com