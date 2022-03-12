Россия подготовила список ответных персональных санкций против Запада, - замглавы МИД РФ

Сергей Рябков

CentralAsia (CA) - Россия скоро обнародует список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Списки готовы. Мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна», — сказал он.

По словам дипломата, при выработке ответа Москва «будет проявлять хладнокровие». При этом российские власти, утверждает Рябков, имеют возможность минимизировать ущерб от введенных рестрикций.

«Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас», — заметил он. Дипломат добавил, что она безотносительна военным действиям в Украине и не связана с ней.

Рябков считает, что в отношениях с Россией США придерживаются стратегии «от плохого к худшему».

«О каком вы вообще доверии можете говорить, если мы наблюдаем движение усилиями сменяющих друг друга администраций США от плохого к худшему в наших отношениях. Мы ведем статистику санкционных волн, они давно превысили сотню, а то, что мы видим сейчас, это совершено беспрецедентно», — добавил замглавы внешнеполитического ведомства.