В Белоруссии заявили, что перемещение ее войск не связано с военными действиями в Украине

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CentralAsia (CA) - Глава Генштаба Минобороны Белоруссии Виктор Гулевич заверил, что белорусские военные не участвуют в военных действиях в Украине, а перемещение национальных подразделений по территории республики не связано с подготовкой к боевым действиям.

«Для доморощенных «военных экспертов» и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины», - цитирует его в субботу пресс-служба Минобороны. По словам Гулевича, 5 батальонных тактических групп вместе с пограничниками сейчас прикрывают южные границы Белоруссии, а в ближайшее время их заменят другие пять батальонов.

Гулевич уточнил, что это сделано с целью недопущения проникновения в Белоруссию со стороны Украины различных «националистических вооруженных формирований, нелегального оборота оружия и боеприпасов». «Данные подразделения выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях», - сказал Гулевич. Он подчеркнул, что подразделения, выполнившие задачи в районе границы, вернутся в пункты постоянной дислокации и приступят к повседневной деятельности.

«Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши вооруженные силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории», - сказал он.