экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российские войска заняли восточные окраины Мариуполя, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Генеральном штабе ВС Украины заявили, что российские войска вошли в Мариуполь. Они сейчас на восточных окраинах города.

«На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия российских войск сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Войска РФ захватили восточные окрестности Мариуполя», - говорится в сообщении.

Ранее, 11 марта ВС Украины сообщал, что в Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация - город 13 дней в блокаде, погибло более 1,5 тыс. человек.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о сложной ситуации в остальных городах Донецкой области. По его словам, украинские войска отошли из Волновахи и сейчас бои идут на окраине.

Глава ОГА также сообщил, что на юге области наступление идет со стороны Запорожской области и со стороны Изюма - Харьковская область. «Под ударами находятся Торецк и Авдеевка, сброшены авиабомбы на села Яцковка, Рубцы, оба они разрушены», - сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Disney приостанавливает весь бизнес в России
  • Супруга Армана «Дикого»: Мой муж не связан с Назарбаевым
  • Российские войска заняли восточные окраины Мариуполя, - Генштаб ВС Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com