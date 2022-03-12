Российские войска заняли восточные окраины Мариуполя, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - В Генеральном штабе ВС Украины заявили, что российские войска вошли в Мариуполь. Они сейчас на восточных окраинах города.

«На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия российских войск сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Войска РФ захватили восточные окрестности Мариуполя», - говорится в сообщении.

Ранее, 11 марта ВС Украины сообщал, что в Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация - город 13 дней в блокаде, погибло более 1,5 тыс. человек.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о сложной ситуации в остальных городах Донецкой области. По его словам, украинские войска отошли из Волновахи и сейчас бои идут на окраине.

Глава ОГА также сообщил, что на юге области наступление идет со стороны Запорожской области и со стороны Изюма - Харьковская область. «Под ударами находятся Торецк и Авдеевка, сброшены авиабомбы на села Яцковка, Рубцы, оба они разрушены», - сказал он.