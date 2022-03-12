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Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре в субботу, 12 марта обсудили вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации российских требований касательно Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований. Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике», - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на действия Киева против мирных граждан. В частности, российским президентом «были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».

«Владимир Путин настоятельно призвал Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», - говорится в сообщении.

В прошлый раз Макрон, Путин и Шольц разговаривали по телефону 10 марта, темой обсуждения стали российские военные действия в Украине. Как отмечала пресс-служба кабмина ФРГ, французский и немецкий коллеги заявили Путину, что разрешить эту ситуацию необходимо путем переговоров Москвы и Киева.

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