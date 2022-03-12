В Туркменистане завершились досрочные президентские выборы

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CentralAsia (TM) - Голосование на досрочных выборах президента Туркменистана завершились, в 19:00 по местному времени в субботу, 12 марта закрылись все 2 тыс. 577 избирательных участков в стране, передает Тurkmenporta.

На нынешних выборах главы государства были зарегистрированы 3 млн 435 тыс. 950 избирателей. Голосование началось на избирательных участках, открытых в стране, в 7:00 и продлилось до 19.00. Кроме того, 41 избирательный участок был открыт при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.

По данным ЦИК на выборах президента Туркменистана проголосовали 97,12% избирателей.

На высший государственный пост в Туркменистане претендуют 9 кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.

Согласно избирательному кодексу страны, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Президент Туркменистана избирается непосредственно народом сроком на 7 лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.