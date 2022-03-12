Зеленский впервые озвучил потери украинской армии с начала военных действий

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что с начала российских военных действий в стране погибло около 1,3 тыс. украинских военных, передает Би-би-си.

По словам президента Украины, 11 марта сдались 500–600 российских военнослужащих. Зеленский также отметил, что согласованной позиции Запада по принятию Украины в НАТО не было и нет.

«У нас погибло военных где-то 1300 человек»,— сказал Зеленский. Он также призвал Запад активнее участвовать в переговорах о прекращении войны.

При этом Зеленский признал, что согласованной позиции Запада по принятию Украины в НАТО нет. «Вопрос в принципе в лидерах альянса. Согласованной позиции по принятию Украины в НАТО нет. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, не было. Согласованной позиции относительно того, что Украину возьмут в НАТО, я не вижу»,— заявил Зеленский.

Украинские военные оценивают потери российской армии в 12 тыс. солдат, западные эксперты приводят оценки вдвое ниже - около 6 тыс., пишет Би-би-си.

Минобороны России лишь единожды приводило свои оценки потерь: 2 марта в российском ведомстве заявили, что за время войны погибли 498 солдат.

11 марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля погибли 564 мирных жителя, 982 получили ранения. Россия и Украина не предоставляют официальные данные о погибших военных на регулярной основе.