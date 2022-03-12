Переговоры между делегациями России и Украины перешли в видеоформат

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров 12 марта рассказал президенту Франции Эманнюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что «в последние дни» прошли «серии переговоров российских и украинских представителей». Об этом факте говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам трехсторонних переговоров.

Агентство «Интерфакс» уточнило у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действительно ли переговоры делегаций России и Украины, которые раньше проходили очно, перешли в видеоформат. «Переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский»,— подтвердил господин Песков.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который входит в состав российской делегации на переговорах, пояснил агентству, что переговоры проходят в прежнем, «беловежском формате» — состав делегаций не изменился.

О чем уже удалось договориться в видеоформате, ни Дмитрий Песков, ни Леонид Слуцкий говорить не стали. «По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев»,— сказал Песков. На сайте Кремля после предложения с упоминанием о видеоформате сообщается: «В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований».

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 12 марта прокомментировал ход переговоров так: «Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы».

Первые три раунда переговоров прошли в Белоруссии: 28 февраля — в Гомельской области, 3 и 7 марта — в Беловежской пуще Брестской области. Одной из главных тем трех раундов были гуманитарные коридоры в зонах боевых действий на Украине.

В российскую делегацию помимо Владимира Мединского и Леонида Слуцкого входят заместитель главы МИД Андрей Руденко, заместитель главы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Украинская делегация: советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович, министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.