Российские войска продолжают готовить наступление на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российский войска продолжают подготовку к наступательной операции на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВС Украины в сводке на 00:00 12 марта.

По данным штаба, российские войска несут значительные потери, замедлили темп наступлений, на подавляющем большинстве направлений войска РФ были остановлены.

«На Волынском направлении российские войска наступательных действий не производили. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной. Сохраняется высокая вероятность участия вооруженных сил Беларуси в военных действиях в Украине. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, с территории Беларуси», - говорится в сообщении.

На Полесском направлении войска РФ не вели активных наступательных действий.

На Северском направлении российские войска сосредоточили усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении российские войска производили наступательные действия в районе города Изюм в дальнейшем пытаются продвинуться в направлении Славянска.

«На Донецком и Таврическом направлениях российские войска продолжают обстрелы, не оставляя попыток штурма Мариуполя. Российские военные пытаются перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Войска РФ захватили восточные окрестности Волновахского направления и пытается продвинуться дальше», - говорится в сводке штаба.

Также российские войска пытаются провести наступление на Кривой Рог, но терпят поражение, отмечает Генштаб.