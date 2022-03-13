В Британии будут выплачивать более $450 в месяц жителям, приютившим беженцев с Украины

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CentralAsia (CA) - Правительство Великобритании будет выплачивать £350 ($456) в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя беженцев с Украины, передает Reuters.

Подчеркивается, что в рамках новой схемы приема беженцев попасть в страну будут иметь возможность все граждане Украины, а не только те, чьи родственники уже проживают в Соединенном Королевстве. Так называемые спонсоры - физические лица, благотворительные организации и общины - смогут предложить украинцам непосредственно свой кров или же оплатить за них отдельное жилье.

Спонсоры в свою очередь должны будут взять на себя обязательство принять беженцев на период не менее полугода. Планируется, что 14 марта заработает сайт, на котором желающие приютить украинских беженцев, смогут официально задокументировать свои намерения. Украинцы, которым удастся попасть в королевство по новой схеме, получат право проживать в стране на протяжении трех лет с возможностью трудоустройства и доступом к государственным услугам.

«Кризис на Украине оставил шок по всему миру, поскольку сотни тысяч невинных людей были вынуждены покинуть свои дома, оставить все, что они знали, и всех, кого любили, позади. Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной в самый мрачный ее период, британское общество понимает необходимость доставить как можно больше людей и как можно скорее в безопасное место. Я призываю людей по всей стране присоединиться к национальным усилиям и предложить поддержку нашим украинским друзьям. Вместе мы можем дать безопасное жилье тем, кто отчаянно в нем нуждается», - заявил министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув.

Процесс приема беженцев

10 марта глава МВД королевства Прити Пател сообщила, что Великобритания облегчает процесс въезда в страну для беженцев с Украины, которые смогут получить визы в упрощенном порядке. Как уточнила министр, для украинцев открыта возможность полностью удаленного оформления виз в режиме онлайн, а их биометрические данные будут собираться уже после въезда в страну. При этом для оформления стандартной въездной визы беженцам по-прежнему необходимо иметь родственников на территории королевства.

По данным британских властей, к настоящему моменту выдано около 1 тыс. разрешений на въезд украинцев в Великобританию, хотя подано уже свыше 20 тыс. заявок. Оппозиция и СМИ жестко критикуют консервативное правительство за то, что помощь беженцам оказывается слишком медленно, а въезд в страну требует оформления слишком большого количества документов. По информации Международной организации по миграции, всего более 2,5 млн человек, включая свыше 100 тыс. граждан третьих стран, покинули Украину за последние две недели.