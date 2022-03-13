Госдеп сообщил о поставке Украине средств защиты от бронетехники и воздушных угроз

Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил новый пакет помощи Украине на $200 млн. Он включает в себя средства защиты от «бронетехники, воздушно-десантных и других угроз». Общая сумма помощи достигла $1,2 млрд с начала работы администрации Джо Байдена.

«Америка и ее союзники поддерживают их усилия по защите своей страны и сограждан, а также призывают Россию признать, что сила никогда не победит дух Украины. Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку»,— говорится в заявлении Блинкена. Он обещал продолжать поставлять гуманитарную помощь.

Новый пакет помощи в $200 млн ранее распорядился выделить президент Джо Байден. Средства возьмут из бюджета Минобороны США. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее сообщал Reuters, что помощь будет включать противотанковые, зенитные системы и стрелковое оружие. По информации СМИ, обсуждается предоставление Украине средств ПВО и других вооружений.