В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет, - СМИ (видео)

Фото: REUTERS

CentralAsia (CA) -

Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщил иракскому новостному порталу Shafaq источник в службе безопасности Ирака.

«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», - сказал источник.

Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента никто не погиб.