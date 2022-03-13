В Ираке вблизи американского консульства упали несколько ракет, - СМИ (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 12:48, 13 марта 2022
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Фото: REUTERS
CentralAsia (CA) -
Сильные взрывы прозвучали в ночь на воскресенье в столице иракского Курдистана, городе Эрбиль на севере страны, их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США, сообщил иракскому новостному порталу Shafaq источник в службе безопасности Ирака.
«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции «Курдистан 24» в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала «Курдистан 24», - сказал источник.
Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в результате инцидента никто не погиб.
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