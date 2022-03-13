За сутки уничтожены 6 единиц российской военной техники, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки украинские военные уничтожили 6 единиц техники войск РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены 2 вертолета, 2 истребителя (один из которых Су-34) и 2 БПЛА», - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье утром.

Также подчеркивается, что состояние, положение и характер военных действий без существенных изменений.

По данным штаба, в связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование российских войск планируют привлечь около 1,5 тыс. человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).