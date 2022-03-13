Казахстанская компания Qazaq Air восстановила рейсы в Россию

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CentralAsia (CA) - Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о возобновлении рейсов в Россию с 13 марта. Ранее, 12 марта, авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы из-за уведомления страховой компании «о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве».

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов»,— сообщает авиаперевозчик. Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам, отметили в компании.

Qazaq Air — межрегиональная авиакомпания, базируется в аэропорту Нур-Султана.