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В России могут ввести единый унифицированный срок постановки иностранцев на учет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  МВД России предлагает ввести единый унифицированный срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране, увеличив его с 7 до 30 дней. Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Относительно миграционного учета. Данный институт как один из источников информации правоохранительных органов о перемещении иностранных граждан на территории России на сегодня признан эффективным, в связи с чем его порядок претерпел незначительные корректировки. Но мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда», - сказала она.

Казакова выразила надежду, что данная мера будет способствовать привлекательности России для туризма. «В то же время сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, в том случае, если иностранный гражданин находится, например, в гостинице, либо осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом», - добавила она.

Начальник ГУВМ МВД России также напомнила, что в настоящее время иностранные граждане должны стать на миграционный учет в течение 7 дней.

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