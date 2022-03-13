Четвертый раунд переговоров России и Украины может состояться на следующей неделе, - советник президента Украины
- Азия и мир, политика
- 16:24, 13 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что следующий раунд переговоров с Россией пройдет после того, как будут наработаны «юридические форматы». Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».
«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра», - сказал он.
В то же время Подоляк уточнил, что договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным».
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