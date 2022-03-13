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Четвертый раунд переговоров России и Украины может состояться на следующей неделе, - советник президента Украины

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что следующий раунд переговоров с Россией пройдет после того, как будут наработаны «юридические форматы». Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра», - сказал он.

В то же время Подоляк уточнил, что договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным».

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