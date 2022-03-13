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ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине, - Минобороны РФ (карта)
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Подразделения российских Вооруженных сил развивают наступление и за сутки продвинулись до 14 км, установили контроль над южными районами четырех населенных пунктов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», — заявил он.

Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная.

В Северодонецке подразделения Луганской Народной Республики блокировали восточную и южную части города.

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