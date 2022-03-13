ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине, - Минобороны РФ (карта)
- Азия и мир, политика
- 16:45, 13 марта 2022
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Игорь Конашенков.
CentralAsia (CA) - Подразделения российских Вооруженных сил развивают наступление и за сутки продвинулись до 14 км, установили контроль над южными районами четырех населенных пунктов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», — заявил он.
Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная.
В Северодонецке подразделения Луганской Народной Республики блокировали восточную и южную части города.
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