Российские войска вывели из строя более 3,6 тыс. военных объектов Украины, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - ВС России с начала военных действий вывели из строя 3 тыс. 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«ВС России за время специальной военной операции вывели из строя 3 тыс. 687 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 99 самолетов, 128 БПЛА, 1 тыс. 194 танка и прочих боевых бронированных машин, 121 РСЗО, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 991 единица специальной военной автомобильной техники. Также авиация и ПВО ВКС России сбили один самолет Су-24 ВВС Украины и 2 беспилотных летательных аппарата», - сказал он.