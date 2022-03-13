Генсек НАТО заявил о возможном использовании Россией химоружия на Украине

Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российские военные могут применить химическое оружие на Украине. По его мнению, на это указывает опубликованная Россией информация о работе американских биолабораторий на Украине, в которых среди прочего изучались вирусы.

«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», — сказал господин Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.

Генсек НАТО также назвал абсурдными заявление Минобороны России о том, что на Украине имеются лаборатории по разработке биологического оружия. Столтенберг считает, что Кремль специально сообщает об украинских лабораториях биологического оружия, чтобы оправдывать собственные атаки.

По словам генсека, сейчас НАТО укрепляет свою оборону. «Многие государства альянса, в том числе Германия, перебросили значительно больше войск на восточный фланг альянса», — сказал он.

Также Столтенберг заявил, что силы реагирования НАТО были впервые задействованы для «защиты альянса», 130 самолетов находятся в состоянии повышенной боевой готовности, развернуто более 200 кораблей. «Мы будем продолжать защищать наших союзников».