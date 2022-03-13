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Российские войска потеряли более 12 тыс. человек и 2,2 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генеральный штаб ВС Украины озвучил потери российской армии за время военных действий в стране. Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

Так, с момента военных действий 24 февраля российские войска понесли следующие потери:

Личный состав – более 12 000 человек;

Боевые бронированные машины – 1226;

Артиллерийские системы – 140;

Системы ПВО – 34;

Самолеты – 74;

Вертолеты – 86;

Автомобильная техника – 600;

Корабли – 3;

Цистерны с топливом – 60;

БПЛА – 7.

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