Российские войска потеряли более 12 тыс. человек и 2,2 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 17:50, 13 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генеральный штаб ВС Украины озвучил потери российской армии за время военных действий в стране. Соответствующий пост был опубликован в Facebook.
Так, с момента военных действий 24 февраля российские войска понесли следующие потери:
Личный состав – более 12 000 человек;
Боевые бронированные машины – 1226;
Артиллерийские системы – 140;
Системы ПВО – 34;
Самолеты – 74;
Вертолеты – 86;
Автомобильная техника – 600;
Корабли – 3;
Цистерны с топливом – 60;
БПЛА – 7.
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