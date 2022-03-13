Российские войска потеряли более 12 тыс. человек и 2,2 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины

Азия и мир, политика

17:50, 13 марта 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генеральный штаб ВС Украины озвучил потери российской армии за время военных действий в стране. Соответствующий пост был опубликован в Facebook. Так, с момента военных действий 24 февраля российские войска понесли следующие потери: Личный состав – более 12 000 человек; Боевые бронированные машины – 1226; Артиллерийские системы – 140; Системы ПВО – 34; Самолеты – 74; Вертолеты – 86; Автомобильная техника – 600; Корабли – 3; Цистерны с топливом – 60; БПЛА – 7. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia