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Задержан племянник Нурсултана Назарбаева по делу о хищениях в «Казахтелекоме»

CentralAsia (KZ) -  Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды задержан по делу о хищениях в АО «Казахтелеком», сообщает КазТАГ со ссылкой на антикоррупционную службу РК.

Антикоррупционная служба расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

Сатыбалдыулы водворен в ИВС.

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