Задержан племянник Нурсултана Назарбаева по делу о хищениях в «Казахтелекоме»

- Казахстан, происшествия
- 20:19, 13 марта 2022
- Просмотров: 5857
CentralAsia (KZ) - Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды задержан по делу о хищениях в АО «Казахтелеком», сообщает КазТАГ со ссылкой на антикоррупционную службу РК.
Антикоррупционная служба расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.
Сатыбалдыулы водворен в ИВС.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения