Путин сказал Эрдогану, что не против встретиться с Зеленским, - глава МИД Турции

CentralAsia (CA) - В ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин сообщил, что не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом на пресс-конференции в воскресенье, 13 марта заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Би-би-си.

«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем», - сказал глава турецкой МИД.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 6 марта состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции.