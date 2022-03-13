экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин сказал Эрдогану, что не против встретиться с Зеленским, - глава МИД Турции

CentralAsia (CA) -  В ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин сообщил, что не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом на пресс-конференции в воскресенье, 13 марта заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Би-би-си.

«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем», - сказал глава турецкой МИД.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 6 марта состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В России могут ввести единый унифицированный срок постановки иностранцев на учет
  • ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине, - Минобороны РФ (карта)
  • За сутки уничтожены 6 единиц российской военной техники, – Генштаб ВС Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com