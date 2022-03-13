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Прогресс в переговорах России и Украины скоро может перерасти в единую позицию, - член российской делегации 
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий

CentralAsia (CA) -  Член российской делегации на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в ближайшее время переговорный процесс между Москвой и Киевом может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. И еще раз с удовольствием повторюсь, что, по моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», - сказал он.

По мнению Слуцкого, подписание документов очень важно. «[Это] ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно же, спасения многих людей», - отметил он.

Уже состоялось 3 раунда российско-украинских переговоров. Первый из них прошел 28 февраля в Гомельской области, встреча продлилась 5 часов. Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской пуще, третий - в Белоруссии 7 марта. Последний раунд переговоров не принес желаемых результатов, констатировали представители как Москвы, так и Киева. При этом обе стороны выразили готовность продолжить переговоры и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров.

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