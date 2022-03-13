На Дальнем Востоке началась блокировка Instagram

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CentralAsia (CA) - Соцсеть Instagram уже не работает на территории Дальнего Востока. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что блокировка Instagram начнется 14 марта на всей территории России. На Дальнем Востоке уже наступила полночь — с этим пользователи связывают утрату подключения к сервису.

Пользователи сообщают, что лента не обновляется, а истории не грузятся.

Ограничения ввели все крупнейшие операторы — МТС, Мегафон, Билайн и Ростелеком. Соцсеть пока доступна только у абонентов Tele-2.

Роскомнадзор (РКН) выступил с требованием о блокировке Instagram на территории РФ начиная с 14 марта из-за изменений в политике компании Meta (бывший Facebook) в отношении «языка ненависти». Американский медиа-гигант разрешил в своих сервисах публиковать оскорбления в адрес российских военных на Украине.

Позднее в РКН пояснили, что блокировка соцсети продиктована «заботой о психологическом здоровье россиян».