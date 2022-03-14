В Украине погиб американский журналист Брент Рено

- Азия и мир, общество
- 0:45, 14 марта 2022
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CentralAsia (CA) - В городе Ирпень в Киевской области погиб американский кинодокументалист Брент Рено. Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.
Брент Рено ранее сотрудничал с The New York Times. Издание подтвердило информацию о его гибели.
В своем заявлении The New York Times отметила, что Брент Рено многие годы работал на газету, но сейчас находился в Украине не по ее редакционному заданию.
Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022
После убийства Брента Рено журналистам закрыли въезд в Ирпень в Киевской области, сообщил мэр города Александр Маркушин.
В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Его работы отмечены престижными наградами.