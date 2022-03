В Украине погиб американский журналист Брент Рено

CentralAsia (CA) - В городе Ирпень в Киевской области погиб американский кинодокументалист Брент Рено. Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

Брент Рено ранее сотрудничал с The New York Times. Издание подтвердило информацию о его гибели.

В своем заявлении The New York Times отметила, что Брент Рено многие годы работал на газету, но сейчас находился в Украине не по ее редакционному заданию.

