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В Украине погиб американский журналист Брент Рено
Брент Рено
Брент Рено

CentralAsia (CA) -  В городе Ирпень в Киевской области погиб американский кинодокументалист Брент Рено. Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

Брент Рено ранее сотрудничал с The New York Times. Издание подтвердило информацию о его гибели.

В своем заявлении The New York Times отметила, что Брент Рено многие годы работал на газету, но сейчас находился в Украине не по ее редакционному заданию.

После убийства Брента Рено журналистам закрыли въезд в Ирпень в Киевской области, сообщил мэр города Александр Маркушин.

В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Его работы отмечены престижными наградами.

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