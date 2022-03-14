Глава СПЧ ООН посетила Кабул и выразила обеспокоенность положением женщин в Афганистане

Мишель Бачелет

CentralAsia (CA) - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, недавно заявила, что женщины в Афганистане должны иметь равные права на мирные демонстрации, не опасаясь репрессий, и открыто говорить о проблемах в обществе, сообщает Тolonews.

В ее заявлении говорится, что «афганские женщины часто изображаются на международных форумах (аренах) и в средствах массовой информации как жертвы. Фактически, афганские женщины — перед лицом войны, крайней нищеты и невыразимого насилия и дискриминации — неустанно трудятся, чтобы защитить и обеспечивать свои семьи и общины.

Бачелет, посетившая Афганистан 10 марта, выразила обеспокоенность по поводу положения афганских женщин и сказала, что афганские женщины подвергаются угрозам и нападениям за высказывания и лишены права занимать руководящие должности и принимать решения, но это не помешало им смело отстаивать свои права и создавать сети поддержки.

«Они не пассивные наблюдатели». Она также заявила, что ни в коем случае нельзя мириться с насилием в отношении женщин и девочек, а лица, виновные в насилии в отношении женщин, должны быть привлечены к ответственности.

Мишель Бачелет в своем заявлении сообщила, что обращается к властям Исламского Эмирата о настоятельной необходимости отстаивать основные права человека женщин и девочек. Крайне необходимо положить конец серьезным нарушениям прав человека в отношении женщин.

Она призвала к образованию и вовлечению женщин и девочек, заявив, что девочки в Афганистане должны иметь возможность ходить в школу и университет, а женщины должны быть заметно представлены в полиции, в судах, в правительстве и в частном секторе.

«Чтобы эта прекрасная страна, наконец, обрела мир и прогресс, афганские женщины должны стать активными проводниками перемен и получить возможность возглавить процессы миростроительства, гуманитарной помощи и развития», — сказала Бачелет.

Бачелет во время своего краткого визита провела встречи с представителями де-факто властей и смогла встретиться с представителями гражданского общества, в том числе с некоторыми женщинами-учителями, врачами, журналистами, государственными служащими и работниками НПО.

Это произошло после того, как специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану Дебора Лайонс, подчеркнула в Международный женский день, что отказ в правах женщин на свободное передвижение, работу, участие в общественной жизни и образование ограничивает более активное экономическое развитие страны.

Ранее, 7 марта, Мишель Бачелет в Женеве заявила, что с 15 августа 2021 года по 15 февраля 2022 года МООНСА и Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) задокументировали не менее «1153 жертв среди гражданского населения, в том числе 397 погибших в Афганистане».

«Хотя спад боевых действий привел к резкому снижению числа жертв среди гражданского населения, ситуация с правами человека у многих афганцев вызывает глубокую озабоченность», — сказала Бачелет.

Бачелет сказала, что также было зарегистрировано более «50 внесудебных убийств» лиц, подозреваемых в связях с ИГИЛ, в том числе случаи обезглавливания в восточной провинции Нангархар, где оставили тело в общественном месте.

Бачелет также сказала, что более половины населения страдает от крайней степени голода. «Наблюдается рост детского труда, детских браков и торговли детьми», — сказала она.

Бачелет призвала Исламский Эмират признать и уважать обязательства Афганистана по защите прав человека, подчеркнув, что это будет иметь основополагающее значение для долгосрочной поддержки со стороны международного сообщества.

Она также выразила обеспокоенность сужением гражданского пространства и произвольными арестами в стране.

Исламский Эмират пока не прокомментировал отчет УВКПЧ о жертвах среди гражданского населения в стране. Абдул Гафар Камьяб, фигура, близкая к Исламскому Эмирату, сказал, что потери в стране резко сократились после политических изменений.