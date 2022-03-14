Российская армия пытается наступать на Харьков и Сумы и несет потери под Изюмом, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины опубликовал сводку из зоны боевых действий в Украине по итогам на 00:00 13 марта.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска пытаются закрепиться на «захваченных» позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях.

В частности, для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах войска РФ формируют и перемещают стратегические резервы на границы Украины.

По данным штаба, 13 марта российскими войсками были нанесены ракетные удары по объектам в Умани, Ивано-Франковске, Старичах с применением самолетов стратегической авиации. «Также продолжаются пуски ракет «Искандер» с территории Беларуси».

На Волынском направлении вдоль государственной границы Украины ВС Беларуси проводили демонстрационные действия.

На Полесском направлении подразделения российских войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение.

На Северском направлении войска РФ сосредоточились на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении российские войска пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, совершают перегруппировку войск и предпринимают попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий российские войска понесли потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступили.

На Донецком и Таврическом направлениях российские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка.

«Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь»,- говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении войска РФ пытаются вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.