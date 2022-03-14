Украину покинули более 2,6 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) - Украину с начала военных действий покинули 2 млн 698 тыс. 280 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали более 1,6 млн человек, в Венгрию – более 246 тыс., в Словакию – 195 тыс., в Россию – 105 тыс., Молдову – 104 тыс., в Румынию – свыше 84 тыс., Беларусь – 938, в другие европейские страны – более 304 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.