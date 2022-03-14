В результате ударов по полигону во Львовской области рядом с польской границей погибли 35 человек. Фото

CentralAsia (CA) - Не менее 35 человек погибли и еще 134 получили ранения в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности на Яворовском военном полигоне во Львовской области в воскресенье, 13 марта. Об этом сообщает председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По данным львовских властей, российские самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря, откуда и производились удары. «Самолетами из Саратова - из России поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию», - сказал Козицкий, добавив, что всего по Яворову были выпущены более 30 ракет. Часть из них удалось сбить, так как сработала система противовоздушной обороны. Взрывы во Львовской области прозвучали впервые с начала российских военных действий в Украине.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков представил свою версию удара по полигону Яворов во Львовской области. По его словам, там были «уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений».

Конашенков сказал, что для удара по полигону использовалось «высокоточное оружие большой дальности».

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Международный центр по миротворчеству и безопасности (официальное название полигона) расположен в 60 км от центра Львова и в 10 км от границы с Польшей.

Он занимает площадь в 390 кв. км и единовременно на нем могут быть размещены 1790 человек. Пока неясно, сколько человек находилось там во время обстрела.

Полигон используется для подготовки украинского военного контингента при участии партнеров из НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира».

В начале февраля учения в Яворове проходили под наблюдением инструкторов из США.

Львов - один из главных пунктов в Украине, через который осуществляется доставка гуманитарной и военной помощи со стороны НАТО, пишет Би-би-си.