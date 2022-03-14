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Австралия ввела санкции против 33 «российских олигархов», бизнесменов и их семей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  МИД Австралии объявил о новых санкциях против России. Они коснутся 33 «российских олигархов, известных бизнесменов и их близких членов семей». Среди них — миллиардер Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов.

Весь список на сайте МИД Австралии не приводится. Под ограничения также попали председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава «Транснефти» Николай Токарев и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Австралия считает, что попавшие под санкции россияне «накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России». Она поддержала санкции Канады, Евросоюза, Новой Зеландии, Великобритании и США в отношении «ключевых российских лиц».

МИД Австралии отмечает, что за последние дни ввел больше 460 санкций. Они распространяются на президента Владимира Путина, ЦБ, РФПИ, Вооруженные силы РФ, политических и военных деятелей и на других россиян.

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