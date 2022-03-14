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В результате январских беспорядков в Казахстане погибли 230 человек
Резиденция президента Казахстана в Алматы, 10 января 2022
Резиденция президента Казахстана в Алматы, 10 января 2022

CentralAsia (KZ) -  В результате произошедших в начале января беспорядков в Казахстане погибли 230 человек. Об этом сообщил в понедельник, 14 марта генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента, передает Tengrinews.kz.

«Что касается жертв тех событий. Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы, их 139 человек. (...) На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в Алматы, восемь в Алматинской области и один в Таразе», - сказал Асылов в Мажилисе.

Также пострадали около 3,5 тыс. силовиков.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. В результате этих событий пострадали более 4,5 тыс. человек.

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