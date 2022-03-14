Российские военные захватили несколько городов к северу от Мариуполя — карта военных действий на Украине, - ISW

- Азия и мир, политика
- 12:00, 14 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Российские войска провели несколько наземных наступательных операций, захватив только новые территории в Донецкой и Луганской областях, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 13 марта, 16:00 по восточному времени.
Выводы института:
- российские войска третий день подряд не ведут наступательных операций северо-западнее Киева;
- российские силы не наносили ударов в направлении северо-восточного Киева и уделяли первоочередное внимание укреплению своих коммуникаций и логистических маршрутов.
- российские военные успешно захватили несколько городов к северу от Мариуполя в Донецкой области, что стало единственным наступательным наземным действием за день.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков;
Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;
Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь и Донецкая область;
Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на запад.