Российские военные захватили несколько городов к северу от Мариуполя — карта военных действий на Украине, - ISW

CentralAsia (CA) - Российские войска провели несколько наземных наступательных операций, захватив только новые территории в Донецкой и Луганской областях, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 13 марта, 16:00 по восточному времени.

Выводы института:

- российские войска третий день подряд не ведут наступательных операций северо-западнее Киева;

- российские силы не наносили ударов в направлении северо-восточного Киева и уделяли первоочередное внимание укреплению своих коммуникаций и логистических маршрутов.

- российские военные успешно захватили несколько городов к северу от Мариуполя в Донецкой области, что стало единственным наступательным наземным действием за день.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков;

Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;

Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь и Донецкая область;

Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на запад.