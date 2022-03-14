В Казахстане после январских беспорядков расследуются дела в отношении 19 иностранцев, в том числе двух кыргызстанцев

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Сотрудники правоохранительных органов Казахстана после январских беспорядков расследуют дела в отношении 19 иностранных граждан. Об этом сообщил в понедельник начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев на заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента.

«В уголовном производстве находятся 19 иностранных граждан. Среди них 11 граждан Узбекистана, четверо граждан России, двое - из Кыргызстана и по одному человеку из КНР и Таджикистана», - сказал он.

По его словам, их действия оцениваются по фактам участия в массовых беспорядках и кражах. «Эти данные не окончательные, поскольку следствие еще ведется», - отметил Шалабаев.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения