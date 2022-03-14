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Погибший на Украине американский журналист Брент Рено работал на журнал Time
Предыстория: В Украине погиб американский журналист Брент Рено

CentralAsia (CA) -  Американский журналист Брент Рено, погибший на Украине, работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, сообщило руководство компании.

Ранее в газете New York Times заявили, что издание опечалено сведениями о смерти журналиста Брента Рено в городе Ирпень под Киевом. При репортере было найдено удостоверение сотрудника газеты, но, согласно данным издания, он на него давно не работал.

«В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами», - говорится в заявлении руководителей американского издательского дома.

Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Находясь в одной из киевских больниц, он рассказал, что в Ирпене они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба. На выложенном в Instagram видео он не конкретизирует, кто именно в них стрелял.

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